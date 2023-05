Lukaku et Openda buteurs, retour de blessure gagnant pour De Bruyne: le week-end des Diables rouges à l’étranger (vidéos)

Openda encore buteur

Lens s’est imposé face à l’Olympique de Marseille samedi (2-1), avec un but de Lois Openda, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les Sang et Or reprennent ainsi la deuxième place du championnat de France, avec deux points d’avance sur les Marseillais.

Avec cette nouvelle réalisation, le Diable rouge compte désormais 19 buts à son actif cette saison, dont 4 sur ses 3 derniers matches.

Retour gagnant pour De Bruyne

Pour le retour de blessure de Kevin De Bruyne, Manchester City avec a enchaîné un 10e succès consécutif en Premier League ce samedi, en l’emportant contre Leeds. Les Skyblues se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à un doublé d’Ilkay Gündogan, et le capitaine des Diables rouges a disputé l’intégralité de la rencontre.

Avec cette victoire, Manchester City fait un pas de plus vers le titre en Premier League, en prenant 4 points d’avance sur Arsenal à 4 journées de la fin du championnat.