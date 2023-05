Remco Evenepoel s’empare du maillot rose du Giro... et annonce déjà quand il compte le perdre

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) s’est emparé du premier maillot rose du Tour d’Italie en dominant le contre-la-montre d’ouverture, samedi, entre Fossacesia Marina et Ortona à une allure de 55,2 km/h. «La première mission est accomplie», a souri le champion du monde au micro de l’organisation.

Evenepoel compte plus d’une minute d’avance sur les sprinteurs et pourrait donc conserver le maillot rose quelques jours. Mais le Belge a d’ores et déjà annoncé quand il comptait céder son maillot de leader. «Nous l’aurons probablement jusqu’à la 4e étape (vers Lago Laceno, 1re arrivée en côte) et puis nous essayerons de voir si nous pouvons le donner. Mais en attendant je suis super heureux, je veux profiter, c’est une belle manière de revenir sur le Giro», a déclaré Evenepoel, qui n’avait participé qu’une fois au Tour d’Italie, en 2021.