Une prolongation au Sporting de Charleroi: Raphaël Teugels a signé son contrat chez les Zèbres

C’est fait : Raphaël Teugels a signé un contrat de deux ans, assorti d’une troisième en option, en faveur du Sporting de Charleroi. On vous avait dit que le jeune (16 ans) et talentueux arrière gauche carolo suscitait de l’intérêt émanant de clubs italiens, mais aussi allemands, dont Wolfsburg et le Fortuna Dusseldorf. On avait aussi précisé que Raphaël Teugels croyait fermement au projet qu’on lui proposait au stade du Pays de Charleroi, au même titre que son entourage, et qu’il y a de grandes chances que l’intéressé poursuive son aventure à Charleroi. C’est donc acté.