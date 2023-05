Mauvaise opération pour le Standard: les Rouches s’inclinent à domicile contre La Gantoise, qui s’envole en tête du classement des Playoffs 2

Le Standard s’est incliné face à La Gantoise 1-2 (mi-temps : 0-1) pour la deuxième journée des Europe playoffs samedi à Sclessin et doit laisser filer les Gantois qui prennent option sur la première place au classement.

La Gantoise a ouvert la marque à la demi-heure de jeu par Gift Orban, 20 ans (0-1, 31e) sur un service parfait d’Hugo Cuypers.

Pour donner le coup d’envoi de la seconde période, Orban bottait directement du point du rond central à la reprise. sur la barre du but de Bodart.

Hugo Cuypers inscrivait le second but gantois à la 61e minute (1-2), mais entre-temps, les Liégeois avaient brièvement rétabli l’égalité par le Colombien Steven Alzate à la 56e (1-1), Alzate qui devra quitter le jeu pour un second carton jaune à la 84e minute.