Van Der Heyden a été décisif derrière comme devant: les bulletins des joueurs de l’Union après la victoire au FC Bruges

7,5 Moris : rarement mis en danger, il a toutefois dû sortir le tout grand jeu sur une frappe à bout portant de Meijer (34e) puis deux autres de Nusa (71e) et Mata (88e) afin de préserver le plus longtemps possible ses filets inviolés. Impuissant sur le but de Vanaken.

6 Kandouss : auteur de quelques passes simples ratées en début de match, il a davantage fait parler son métier ainsi que son sens du placement par la suite pour colmater les brèches.

7,5 Burgess : le défenseur anglais s’est montré intransigeant défensivement en prenant beaucoup de ballons de la tête et en coupant souvent les angles à bon escient. Un roc.