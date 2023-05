Anthony Moris soulagé après la victoire de l’Union au FC Bruges: «Si on perdait, c’était fini»

Le soulagement était de mise dans le clan unioniste, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final de M. D’Hondt. « On a eu la réaction adéquate après le match de l’Antwerp, concédait Anthony Moris après avoir montré l’arrière de son crâne matraqué par une semelle de Roméo Vermant. On sait qu’on a les qualités nécessaires pour réussir un exploit ici certainement avec notre expérience et le fait que le Bruges de cette année est moins fort que celui des saisons dernières. Il n’y avait pas non plus de complexe par rapport à Bruges mais un peu de frustration, comme celle qui doit habiter les Anderlechtois à notre égard. A contrario, ce succès très attendu va sans doute rebooster notre confiance et mettre la pression sur nos adversaires. On ne lit pas ou n’écoute pas ce qui se dit de négatif à notre sujet, parce que cela fait partie du jeu. Par contre, on regarde dans notre propre assiette : on sait que le titre, qui se jouera cette saison avec trois équipes et non plus deux comme l’année dernière, se jouera vraisemblablement jusqu’à la dernière journée des Playoffs et que la double confrontation qui s’annonce avec Genk s’annonce palpitante. Par contre, si on avait perdu ce soir c’en était sans doute fini de nos illusions… »

21.377 jours de disette, selon ChatGPT

Présent à ses côtés, Siebe Van Der Heyden ne put s’empêcher de contredire son gardien. « Tout reste toujours possible, expliquait celui qui venait de livrer un gros match agrémenté d’un assist. Cela aurait pu être meilleur en début de match mais on a su rester organisés pour faire la différence, grâce à la qualité collective de notre travail défensif mais aussi au réalisme de notre secteur offensif. Face à Bruges, on n’avait jamais réussi à s’imposer, enfin plus depuis… 21.377 jours si j’en crois ChatGPT. On avait envie de se reprendre, de retrouver le plaisir du jeu, tellement important pour nos performances. On a aussi su se montrer plus vicieux, preuve qu’on a appris de nos échecs antérieurs, notamment face au Club. Il faudra encore reproduire ce genre de prestation pleine de malice d’ici la fin des Play-offs… »