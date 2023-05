Giro: parcours, diffusion TV, favoris… voici ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la 2e étape (vidéo)

Après la victoire de Remco Evenepoel lors du contre-la-montre inaugural sur ce Tour d’Italie, le peloton va parcourir 201 kilomètres entre Teramo et San Salvo, ce dimanche. Cette deuxième étape est vallonnée dans la première partie et utilise des routes souvent fréquentées par Tirreno Adriatico. Le final se tient le long de la côte et devrait convenir aux sprinters avec une arrivée sur la promenade de San Salvo Marina.

Les horaires

Le départ réel sera donné à 12h30 sur la SS.80 après 5,6 km en cortège. L’arrivée, en fonction de l’allure de la course, devrait se faire entre 16h59 et 17h26 sur le Lungomare C. Colombo à San Salvo.