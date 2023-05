«Puissant», «stratosphérique»: Remco Evenepoel impressionne la presse européenne après sa victoire lors de la première étape du Giro

Remco Evenepoel a marqué les esprits ce samedi sur le Tour d’Italie lors du contre-la-montre inaugural. Le coureur belge a remporté la première étape et également a relégué ses principaux rivaux pour la victoire finale à plus de 30 secondes. Une victoire décortiquée par la presse européenne ce dimanche matin.

En Une, la Gazzetta dello Sport met en avant le Derby milanais en Ligue des Champions (où des Belges pourraient briller) mais n’oublie pas Remco Evenepoel. Le journal transalpin n’a pas tari d’éloges. « Élégant, puissant, immédiatement à l’aise sur le magnifique parcours du contre-la-montre. Remco Evenepoel n’a pas compté et s’est immédiatement emparé du maillot rose de la 106ème édition du Giro. L’issue de la première étape n’est plus remise en question dès le premier point intermédiaire. Et puis Evenepoel est allé crescendo. Après, il était là, souriant, avec le visage serein et détendu de quelqu’un qui sait qu’il a fait un contre-la-montre parfait », écrit la Rosa dans ses pages.

De son côté, le journal sportif espagnol AS parle d’un « contre-la-montre stratosphérique » au cours duquel Evenepoel a « pulvérisé » ses adversaires. Et d’ajouter : « La bataille sera longue, mais Remco a donné le premier coup. Et celui qui frappe en premier frappe aussi en second. »