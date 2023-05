L’Union Saint-Gilloise enfin débarrassée de son «complexe» brugeois

Depuis son retour en D1A, il y a presque deux ans, Bruges faisait figure de bête noire des Unionistes avec trois défaites et trois nuls au compteur. Si l’Union n’avait pas réussi à marquer le moindre but en quatre tentatives, la saison dernière, c’était aussi et surtout à cause de l’excellence de Simon Mignolet entre les perches flandriennes. Cette saison, la donne avait déjà quelque peu changée avec deux partages acquis avec un et deux buts marqués lors de la compétition régulière mais il manquait tout de même encore l’extase d’une victoire qui était attendue depuis le 25 octobre 1964 (à l’Union) voire même depuis le 4 septembre 1960 à Bruges !