L’Antwerp bat Genk et prend la tête du championnat (2-1)

Toby Alderweireld sur penalty (45e+2) et Michel-Ange Balikwisha (52e) ont signé la victoire 2-1 de l’Antwerp contre Genk, propulsant les Anversois en tête du championnat. Après la deuxième journée des playoffs, le club du Bosuil compte 42 points pour 41 au Racing (2e), qui avait ouvert la marque par Mark McKenzie (20e), et l’Union Saint-Gilloise (3e). Les Limbourgeois ont terminé à neuf après les exclusions de Mike Tresor et d’Aziz Ouattara (90e+7).

Par rapport à l’Antwerp qui a fait déjouer l’Union, Mark van Bommel a déplacé Jelle Bataille à l’arrière droit à la place de Ritchie De Laet et titularisé Gastón Avila au latéral gauche. A Genk, Wouter Vrancken a fait appel aux mêmes onze joueurs, vainqueurs 3-1 du Club Bruges. Malgré les 15 000 supporters anversois, la rencontre a débuté calmement. Genk avait du mal à conserver le ballon alors qu’Arthur Vermeeren et Mandela Keita bloquaient bien Trésor et Bilal El Khannouss.