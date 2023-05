Giro: Remco Evenepoel est seul maître de son destin

Après avoir écrasé le contre-la-montre inaugural, le leader du Giro se pose la question de savoir s’il doit, ou non, conserver à tout prix son maillot rose, afin de préserver ses équipiers. Un problème de luxe !

Le léger vent de trois quarts qui fouettait les visages avait l’allure d’un éventail, ou plutôt d’un ventilateur aimablement vissé sur la première position. Juste de quoi se rafraîchir car plus on descendit vers le sud, plus le thermomètre se surprit à emprunter des virages d’été.

Sauf qu’il n’y avait aucune boucle, ou si peu, le long du littoral adriatique, interminable ligne droite bordée par un train rose, comme la veille au contre-la-montre. Remco Evenepoel était le guide de ce train, il s’était promis une journée pour profiter, protégé par ses équipiers à une allure de sénateur. Une allure bienfaitrice après les 55 km/h de moyenne proposés par le champion de Belgique, la veille, sur la piste cyclable menant vers Ortona. La démonstration du Belge était encore dans tous les esprits et sur toutes les lèvres, dimanche matin, entre les ombres et les lumières de la petite cité de Termano où était jugé le départ.