Mondiaux de judo: Jorre Verstraeten à un souffle du podium

Jorre Verstraeten n’est pas monté comme il l’espérait sur le podium des moins de 60 kg, ce dimanche, lors de la première journée des Mondiaux de judo, à Doha, mais il s’en est fallu de peu, de très peu même. A 25 ans, le Louvaniste, qui est aujourd’hui une valeur sûre de sa catégorie, où il pointe à la septième place au ranking mondial, n’a cédé qu’après 9 min 29 dans un combat d’une intensité folle face au Géorgien Giorgi Sardalashvili (IJF 5) dans le match pour la médaille de bronze. Un match qu’il a été très près de remporter, mais où personne n’a réussi à prendre l’avantage et où, vidé, rincé, après avoir été longtemps le plus actif des deux, il a fini par écoper bizarrement d’un troisième et fatal avertissement avant le Géorgien dans le golden score qu’il avait entamé en immobilisant presque son adversaire…