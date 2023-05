Giro: dans la voiture de Valerio Piva, le directeur sportif d’Intermarché – Circus Wanty

Devant la cathédrale Santa Maria Assunta de Teramo et ses pierres d’un autre temps, le fameux tube « A far l’amore comincia tu » secoue le clocher quand la formation Intermarché – Circus Wanty grimpe sur le podium de la présentation. Laurens Huys se permet même quelques pas de danse sur l’air popularisé par Raffaella Carra, dans une hilarité assurée. De quoi donner la tonalité joyeuse d’une deuxième étape promise à un sprint massif. « Le message du briefing est clair : on ne prend pas l’échappée s’il y a moins de six coureurs, on sait que ça va rouler derrière pour le finish », explique Valerio Piva, alors que le peloton se met en branle.