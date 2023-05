Carlos Alcaraz conserve son titre à Madrid en battant Jan-Lennard Struff

Carlos Alcaraz, 2e joueur mondial et première tête de série, a remporté le Masters 1000 de Madrid, tournoi de tennis joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, dimanche en Espagne. L’Espagnol, qui a fêté ses vingt ans vendredi, a renouvelé son titre aux dépens de l’Allemand Jan-Lennard Struff, 65e mondial et lucky loser, 6-4, 3-6, 6-3. La partie a duré 2 heures et 27 minutes.

Après un échange de service en début de rencontre, Carlos Alcaraz a breaké son adversaire pour faire 4-3. Mené 0-40 sur son service trois jeux plus tard, il a marqué cinq points consécutifs, sauvant trois balles de contre-break, pour enlever la première manche, 6-4.

Dans le deuxième set, Struff a breaké dès la première opportunité. L’Allemand a défendu avec succès cinq balles de contre-break, avant d’aller égaliser sur son service, 6-3.

Alcaraz, qui n’avait jusqu’alors perdu qu’un set dans le tournoi madrilène, a repris l’ascendant en s’emparant du service de Struff dans la troisième manche. Pas inquiété sur son engagement, l’Espagnol s’en est allé remporter la victoire sur un jeu blanc, 6-3.

Carlos Alcaraz, qui renouvelle son titre et déroche ainsi le quatrième trophée de la saison, le neuvième de sa carrière, pourra bientôt célébrer son retour à la première place mondiale. Celle-ci lui est promise s’il s’aligne sur le Masters 1000 de Rome, la semaine prochaine. En septembre dernier, ’Carlitos’ était devenu le plus jeune numéro un de l’histoire, dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem à l’US Open.