Hockey: Louvain en Division 1 et Uccle Sport en barrages

Daring – Uccle Sport : 2-1. Les calculs étaient simples au coup d’envoi de cette dernière rencontre de la saison régulière des Ucclois. Ils devaient faire aussi bien que Louvain qui se rendait de son côté, au Braxgata. Un match que les protégés de Sofie Gierts allaient donc devoir prendre en main. Mais il n’en fût rien. Le Daring jouait sans pression et se montrait dangereux avec l’ambition de finir en beauté cette saison, une semaine, après avoir assuré sportivement son maintien. Et c’est finalement sur le 5e penalty local que Daniel Bell trouvait l’ouverture (21e). Après la pause, c’est Alex Van Linthoudt, qui avait laissé son brassard à Manu Brunet pour son dernier match sous le maillot molenbeekois, qui doublait l’avance des siens. Les visiteurs retrouvaient un peu de vigueur et Ben Nelson réduisait l’écart sur penalty. La fin de parte était encore un peu plus décousue et le score ne changeait plus. Le Daring signait un 6e et dernier succès tandis que Uccle Sport, malgré la défaite, était assuré des barrages (face à l’Antwerp ou au Beerschot).

Léopold – Waterloo Ducks : 3-3. Répétition générale des demi-finales de la semaine prochaine avec ce duel au sommet entre le premier et le quatrième de la compétition. Et ce sont les Brabançons (sans Max Van Oost, blessé) qui frappaient les premiers sur un penalty converti par Victor Charlet (21e). Mais la réaction uccloise était immédiate via le redoutable Tom Boon. Le match était plaisant et c’est Jeremy Wilbers qui redonnait l’avance aux siens sur penalty (28e). Mais à la pause, les 2 équipes étaient au coude-à-coude grâce à Eliott Van Strydonck (33e). En seconde période, le Léo poursuivait ses assauts de la cage de Simon Vandenbroucke et c’est finalement Tom Boon qui s’offrait un doublé et signait son 53e but de la saison (en 22 rencontres). Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer dans cette rencontre, l’international français égalisait sur penalty et offrait un partage logique aux visiteurs.

Braxgata – Louvain : 6-1. Il n’y a pas eu réellement de suspense du côté de Boom puisque les Universitaires n’ont pas fait le poids face à une équipe locale appliquée malgré l’absence de Loick Luypaert. Mais ce n’est pourtant qu’à la 31e minute que Christophe Adriaensen ouvrait le score et fêtait ainsi dignement son dernier match parmi l’Elite. Jeff De Winter doublait l’avance du Brax avant la pause, sur penalty. Après la pause, les locaux déroulaient et alimentaient le marquoir via Nelson Onana (41e), Ben Walker (66e) et Agustin Mazzilli (70e sur p.c.). Mario Mucic sauvait l’honneur pour les visiteurs qui retournent donc en Division 1. Une issue auquel le Liégeois Pilou Maraite, qui met un terme à sa carrière, ne s’attendait certainement pas au moment d’accepter une dernière pige en début de saison.

Une dernière défaite pour les champions en titre

Dragons – Herakles : 1-2. Décidément les Lierrois auront été surprenants jusqu’au bout dans ce championnat. Ils ont livré une saison en demi-teinte mais ils ont offert quelques coups d’éclats comme cet ultime succès face à l’un des candidats au titre. Au quart d’heure, Nicolas Della Torre avait pourtant ouvert le score pour l’équipe locale sur penalty. Antonin Igau égalisait avant la pause (33e) avant que Nicolas De Kerpel n’offre une 10e victoire à ses couleurs. Une dernière sortie également pour le gardien Amaury Timmermans qui range ses guêtres au placard après une remarquable carrière (14 saisons) en Division d’honneur.