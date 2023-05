Thibaut Courtois et Eden Hazard ont tout gagné avec le Real… et en veulent plus

S’ils n’en sont pas aux vingt-cinq trophées de Karim Benzema avec le Real, égalant le record de Marcelo, Thibaut Courtois et Eden Hazard continuent de bien remplir leurs palmarès avec le club madrilène : neuf titres pour le gardien arrivé à l’été 2018, huit pour l’ailier débarqué un an plus tard. Mieux, avec le succès de samedi en finale de la Coupe du Roi (2-1 contre Osasuna, doublé de Rodrygo), les deux Belges ont désormais réussi le « grand chelem », comprenez qu’ils ont remporté tous les titres possibles avec les Merengues, partant évidemment du principe qu’ils ne disputeront jamais l’Europa League ni la Conference League. La Liga (deux fois), la Supercoupe d’Espagne (deux fois), la Coupe du monde des clubs (deux fois pour Courtois, une pour Hazard), la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et, donc désormais, cette Coupe du Roi, tout y est.