La Coupe de Belgique et la tête du championnat: sept jours en or pour l’Antwerp

A priori, la deuxième journée des Champions Playoffs a, déjà, révélé deux vérités ; confirmé diront certains. Bruges est définitivement hors course tandis que l’Antwerp a pris les faveurs des pronostics en s’emparant de la tête du classement (une première depuis le mois d’octobre).

Une semaine en or pour le Great Old, entamée avec son succès en Coupe de Belgique… Antwerp-Bruges et Bruges-Antwerp à suivre les deux prochains dimanches pourraient ainsi sanctionner une passation de pouvoir au faîte du football belge. Et à voir la perte de contrôle des Genkois de leurs propres nerfs hier au Bosuil (Mike Trésor et Aziz Ouattara exclus dans les arrêts de jeu), cette conviction semble avoir gagné les esprits limbourgeois. Comme si les joueurs de Wouter Vrancken avaient perdu la finale alors que, dans les faits, ils ne sont qu’à un point de l’Antwerp.