Max Verstappen, le métronome de Miami

Trois hispaniques sur les trois premières places de la grille de départ du Grand Prix de Miami ! Même les meilleurs scénaristes de Netflix n’avaient pas osé imaginer une telle affiche pour la première étape 2023 du triptyque américain organisée au Pays de l’Oncle Sam, la plus ibérique des trois avant Austin et Las Vegas. Sortis dans cet ordre d’une qualification chaotique qui s’était achevée prématurément par la sortie de piste de Charles Leclerc, Sergio Pérez, Fernando Alonso et Carlos Sainz avaient espéré faire illusion aux avant-postes pendant un moment quand même.