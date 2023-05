«Ta fille va disparaître», «Ta famille va mourir»: Toby Alderweireld révèle les messages qu’il a reçus après la victoire de l’Antwerp contre Genk

Ce dimanche, l’Anwerp a frappé un très grand coup dans ces Playoffs 1, en s’imposant face au Racing Genk. Une semaine après avoir remporté la Coupe de Belgique, les joueurs de Mark Van Bommel sont parvenus à prendre la tête du championnat avec ce succès.

Forcément, cette victoire et ce changement de leader n’ont pas fait que des heureux. Frustrés par ce résultat, certains supporters (si on peut les appeler de la sorte) n’ont pas hésité à envoyer directement un message à Toby Alderweireld, capitaine de cette équipe anversoise et buteur sur penalty lors de cette joute, sur son compte Instagram. Et certains de ses messages haineux, dévoilés par l’ancien Diable rouge, prennent directement sa famille pour cible.