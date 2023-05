Evenepoel en rose au Giro: les moments forts du week-end en vidéos

Il n’aura donc fallu qu’une seule journée et un chrono monstrueux sur le sprint inaugural pour que Remco Evenepoel s’empare du maillot rose sur ce Tour d’Italie 2023. Attendu au tournant, le jeune Belge savait qu’il allait devoir frapper fort d’entrée de jeu pour avoir une chance de remporter son duel avec Primoz Roglic. Et c’est ce qu’il a fait, en impressionnant tout le monde dès ses premiers coups de pédale sur le sol italien.

Une victoire et une place de leader qui, forcément, ont ravi le champion du monde en titre. Cela dit, ce dernier sait que le chemin sera encore long jusqu’à la victoire finale, et il ne veut pas s’emballer trop vite. Comme il le raconte lui-même, il s’est contenté de fêter ce premier succès avec… « un verre pour les autres, et une bonne nuit de sommeil » pour lui.

Toutefois, au contraire de Remco Evenepoel, tout ne fut pas rose sur le Tour d’Italie lors de ce premier week-end. En effet, ce dimanche, quelques coureurs se sont offert une belle frayeur. Au beau milieu du peloton, plusieurs d’entre eux sont entrés en collision, avant de chuter lourdement… sur des spectateurs présents en bord de route !

« Ce n’était pas très chouette à voir… On a tous vu ce qu’il s’est passé, c’est quand même assez grave », expliquait Remco Evenepoel après-coup. Cependant, le Belge a pu profiter de cette deuxième étape pour s’afficher avec le maillot rose sur le dos. « C’était des circonstances idéales, ça m’a permis de vraiment bien en profiter ! »

Et puis, cette deuxième étape a offert l’une des images du week-end : pendant la course, Remco Evenepoel a vu son épouse, Oumi, sur le bord de la route. Le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s’est alors empressé d’aller taper dans la main de sa compagne, qui portait fièrement un t-shirt assorti au maillot du cycliste pour l’occasion.