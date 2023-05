«De telles réactions n’ont pas leur place»: le Racing Genk réagit aux messages haineux reçus par Toby Alderweireld

L’ancien Diable rouge, auteur du premier but anversois, a posté des captures d’écran sur Instagram. Dans l’un des messages, on menaçait de kidnapper sa fille. « Il y a des limites à tout. Je peux tolérer pas mal de choses, mais menacer ma famille ça va trop loin », a écrit Alderweireld. « Je ne comprends pas pourquoi tu écris cela et ce que tu veux obtenir avec ça. »

Dans une réaction officielle, Genk a pris ses distances avec ces messages de mauvais goût. « Le football vit d’émotions. Mais de telles réactions n’ont pas leur place. En tant que club, nous en prenons explicitement nos distances. Notre seul objectif, dans les semaines à venir, est la lutte pour le titre qui sera réglée de manière sportive. Nous croyons en votre soutien », ont écrit les Limbourgeois.