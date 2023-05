Sept cartons rouges distribués: le Superclasico entre River Plate et Boca Juniors se termine en bagarre générale (vidéo)

Le seul but de la rencontre a été inscrit dans les arrêts de jeu par Miguel Borja sur un penalty sifflé pour une faute d’Agustin Sanchez sur Pablo Solari (90+3). Pendant que les joueurs de Martin Demichelis célébraient le but, une altercation entre le milieu de River Agustin Palavecino et le gardien de Boca Sergio Romero a provoqué une bagarre générale, impliquant aussi les remplaçants et les staffs. Stewards et policiers sont intervenus pour séparer les joueurs.

Après 15 minutes et avoir consulté le VAR, l’arbitre Dario Herrera a exclu trois joueurs de River, Palavecino ainsi que les remplaçants Ezequiel Centurion et Elias Gomez, et quatre de Boca, Miguel Merentiel, Nicolas Valentini, Ezequiel Fernandez et l’entraîneur Jorge Almiron.