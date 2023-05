Lois Openda, Romelu Lukaku, Koen Casteels… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Notre top 3

Lois Openda

Lens s’est imposé face à l’Olympique de Marseille samedi (2-1), avec un but de Lois Openda (son 19e de la saison), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les Sang et Or reprennent ainsi la deuxième place du championnat de France, avec deux points d’avance sur les Marseillais.

Seko Fofana (42e) et Loïs Openda (60e) ont porté les Lensois aux commandes. Le but de Dimitri Payet pour l’OM à la 88e est intervenu trop tard, c’était juste avant la sortie d’Openda. Avec trois réalisations et une passe décisive lors de ses trois dernières sorties, ce dernier est décidément en très grande forme.