Insultes racistes envers Dusan Vlahovic: la Fifa et Gianni Infantino réagissent et réclament des «sanctions strictes»

Celui-ci a été traité de « gitan ». Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné fermement ces agissements via les réseaux sociaux.

Infantino a déclaré l’incident absolument inacceptable. « Ce n’est pas un cas isolé en Italie. Je demande aux autorités compétentes d’imposer des sanctions strictes. La FIFA et moi-même soutenons Dusan Vlahovic, tout comme nous soutenons tout joueur, coach, officiel ou supporter victime de racisme ou de discrimination. Les victimes doivent être soutenues, les auteurs doivent être dûment punis. »

Vlahovic a inscrit le deuxième but lors de la victoire des siens à Bergame. Il a ensuite montré sa colère à l’égard des supporters locaux qui l’avaient insulté pendant la rencontre. L’arbitre a interprété son geste comme de la provocation et l’a sanctionné d’une carte jaune. L’incident rappelle celui qu’a vécu Romelu Lukaku avec son club de l’Inter contre la Juventus. Le Diable Rouge avait également été sanctionné après avoir célébré son but comme il le fait habituellement, avec sa main devant sa bouche. Les supporters de la Juventus lui avaient adressé des chants racistes pendant le match.