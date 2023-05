Ligue des champions: Real Madrid – Manchester City, un «remake» qui n’a rien de réchauffé

Carlo Ancelotti et Pep Guardiola sont toujours aux commandes du Real Madrid et de Manchester City. Les deux techniciens se reposent sur de nombreuses certitudes collectives. Celles qui ont notamment fait leur succès, leur grandeur. Pourtant, certaines choses ont changé de part et d’autre depuis les folles demi-finales de l’édition 2022 (4-3 à l’Etihad Stadium et 3-1 au Santiago Bernabeu). Les Merengues, qui s’apprêtent à perdre leur couronne en Liga au profit du Barça, affichent dorénavant plus de contrôle sur la scène continentale. Grâce, entre autres, à un Vinicius Junior absolument intouchable dans ce rôle d’ouvre-boîtes. Les Mancuniens, eux, ont toujours ce fameux attrait pour la possession mais semblent bien plus solides défensivement. Paradoxal avec le serial-buteur Erling Haaland dans leur effectif. Intensité et spectacle encore garantis ?