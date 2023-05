Judo: Ryheul ou Van Snick, à qui les Jeux?

Charline Van Snick, dont l’avènement avait coïncidé, en 2012, avec sa médaille de bronze conquise en moins de 48 kg aux Jeux olympiques de Londres, est repartie à la conquête d’une quatrième sélection consécutive pour les JO. Mais son parcours risque d’être un peu plus compliqué que les trois premiers.

Longtemps inamovible à son poste de Nº1 belge, d’abord en moins de 48 kg, puis en moins de 52 kg, la Liégeoise a vu arriver, depuis quelques mois, la Flandrienne Amber Ryheul en tête de gondole. Et ce lundi, aux Mondiaux de Doha, celle qui la devançait déjà de huit places au ranking mondial avant la compétition a franchi un tour de plus qu’elle, ce qui devrait lui permettre d’augmenter un peu plus l’écart qui les sépare. A un peu plus d’un an des Jeux de Paris, où il ne pourra y avoir qu’une représentante par pays par catégorie, ce n’est pas anodin.