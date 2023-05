David Goffin, la solution passe par les tournois du circuit Challenger

Le 8 mai 2023 ne restera pas un jour de libération pour David Goffin. Pour la première fois, en pratiquement 9 ans, le Liégeois a vu son nom disparaître de la liste officielle du sacro-saint top-100 de l’ATP. Malgré sa demi-finale au Challenger de Aix-en-Provence, il n’a pu effacer complètement l’addition de ses points perdus par rapport à son huitième de finale au Masters 1000 de Madrid 2022 et est donc redescendu de 12 rangs, de la 95e à la 107e place mondiale. Son pire classement depuis le 7 juillet 2014. Le constat est là, dur et amer, mais ne doit pas occulter le fait que ça reste une vraie performance de rester autant de temps parmi la crème de la crème du tennis mondial, malgré les blessures et les contretemps. Avec, en exergue, six titres conquis (15 finales au total) et une place de 7e joueur mondial suite au fabuleux Masters de 2017 où Goffin avait battu sur la même semaine, et Rafael Nadal et Roger Federer !