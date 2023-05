Grève des scénaristes à Hollywood: Joe Biden réagit

Joe Biden «espère» que les scénaristes en grève à Hollywood se verront proposer un accord «équitable», a-t-il dit lundi à la Maison Blanche.

«J’espère sincèrement que la grève des scénaristes à Hollywood va trouver une issue et que les scénaristes se verront offrir le plus vite possible l’accord équitable qu’ils méritent», a-t-il déclaré avant une projection en l’honneur de la communauté asiatique aux Etats-Unis.