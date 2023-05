Météo: la Belgique placée en alerte jaune

Le ciel sera couvert, mardi, avec des pluies continues. En fin de journée, le temps redeviendra plus sec sur l’extrême ouest du pays avec quelques éclaircies. Des averses resteront cependant possibles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune pour précipitations est d’ailleurs active sur l’ensemble du territoire jusqu’à mercredi, 3h.

Les maxima de 13 à 16ºC seront atteints en milieu de journée. Les températures perdront quelques degrés l’après-midi. Le vent sera modéré de sud, puis basculera entre l’ouest et le sud-ouest à l’arrière de la zone de pluie.

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie s’évacuera vers l’Allemagne. La nébulosité restera assez abondante et des averses reviendront sur le pays à partir de l’ouest avec un risque d’orage. Les minima varieront entre 7ºC en haute Ardenne et 11ºC en Flandre. Le vent modéré reviendra au sud-ouest en devenant parfois assez fort le long du littoral.

Mercredi, la nébulosité sera abondante avec des averses, éventuellement fortes et orageuses l’après-midi. Ces averses seront parfois séparées par des éclaircies. Les maxima varieront entre 10ºC en haute Ardenne et 15ºC en Basse Belgique. Le vent modéré de sud-ouest deviendra modéré à parfois assez fort d’ouest.