Les Belges aussi ont leur permis à points... au Luxembourg

Depuis 2002, le Grand-Duché du Luxembourg a adopté le permis à points et il existe une alternative virtuelle pour les étrangers, dont les conducteurs belges. Ce permis à points compte, initialement, douze points. Chaque infraction coûte un certain nombre de points.

C’est une nouvelle qui va certainement surprendre plus d’un automobiliste. Les Belges aussi ont leur permis à points. Virtuel. Au Grand-Duché du Luxembourg. L’information est épinglée par nos confrères de Sudinfo.

Lorsqu’un conducteur luxembourgeois n’a plus de point, la police le prive de son permis. Ce n’est évidemment pas possible pour le permis virtuel qui concerne les étrangers. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de sanction. Les conducteurs fautifs ne peuvent, en effet, plus rouler au Grand-Duché pour une durée de douze mois ! Prudence, donc.