NBA: les Lakers et Miami sur la bonne voie en demi-finales de leur conférence

Les Lakers, contre Golden State, et Miami, face à New York, mènent 3 victoires à 1 et ne sont qu’à un succès d’une place en finale de conférence à l’issue des matchs de lundi dans les playoffs NBA.

À l’Ouest, les Lakers sont venus à bout de Golden State 104-101. Les Warriors menaient 49-52 à la pause et possédaient 7 points d’avance (77-84) à l’entame du dernier quart-temps. Les Lakers renversaient la situation dans le ’money time’ grâce à Lonnie Walker IV, auteur de tous ses 15 points dans le dernier quart-temps. LeBron James (27 points), Anthony Davis (23 points, 15 rebonds) et Austin Reaves (21 points) ont également contribué au succès des Lakers. En face, Stephen Curry a réussi un triple-double à 31 points, 14 passes et 10 rebonds.