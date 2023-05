«C'est une mauvaise pratique du passé, je l'ai poursuivie et c'est une erreur»: Petra De Sutter se défend à la Chambre

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), s’explique actuellement devant les députés, à la Chambre des représentants. L’écologiste est dans la tourmente suite au détachement de deux travailleurs de bpost dans son cabinet. Les deux employés de l’entreprise postale ont pris position dans des dossiers concernant leur entreprise. Ce mardi matin, la ministre a assuré que ces deux collaborateurs allaient retourner chez bpost.

Une vingtaine de questions sont à l’ordre du jour. Dès les premières interventions, plusieurs députés (de l’opposition) ont regretté le manque de proactivité de la ministre. « Etiez-vous naïve ? » a questionné le député Freilich Michael (N-VA) en demandant un audit externe pour faire toute la lumière sur les événements.

Catherine Fonck (Les Engagés) a, quant à elle, pointé les variations dans la défense et les justifications de la ministre en demandant tous les procès-verbaux des réunions interministérielles concernant bpost.

De Sutter se défend

« Je pense devoir apporter de la clarté », a assumé directement Petra De Sutter, en rappelant le contexte et le début de l’affaire, initiée par un audit interne. « Il appartient à bpost de dévoiler le rapport. Elle ne l’a pas fait, je le regrette. J’estime que cet audit interne devrait être rendu public. »

De Sutter a surtout répondu aux nombreuses interrogations sur la présence de travailleurs détachés de bpost dans son cabinet. « Tous les conseillers, qu’ils soient détachés ou non, ont agi avec intégrité et bonne foi. Le détachement est une pratique qui assiste les cabinets et apporte de l’expertise. Dans mon cabinet on a introduit une charte d’intégrité interne ».