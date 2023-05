Bagarre mortelle à Zaventem: ce que l’on sait sur les trois suspects inculpés

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, les trois suspects inculpés suite au décès du jeune homme de 22 ans percuté par un train à l’issue d’une bagarre à Zaventem, seraient cousins. Ils seraient également des amis de la victime.

Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par le juge d’instruction, tandis que les deux autres suspects, un homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions. Une quatrième personne avait initialement été arrêtée, mais elle a été relâchée après son audition, a ajouté le parquet. Les trois cousins ont été inculpés d’homicide involontaire et coups et blessures volontaires sur mineur ayant entraîné une mutilation grave.