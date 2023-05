De Sart, Somers, Nene…: voici le 11 du week-end en Pro League

Gardien - Maarten Vandevoordt (Genk)

Genk s’est incliné sur le terrain de l’Antwerp (1-2) mais l’addition aurait pu être bien plus sévère sans leur gardien. Il a d’abord détourné le penalty de Victor Janssen (29’) qui permet, à ce moment-là, aux Limbourgeois de rester devant au score. Il ne peut malheureusement pas détourner le second penalty de Alderweireld et ne peut rien faire sur le second but anversois qui vient d’une perte de balle de son défenseur, Mujaid Sadick. A 2-1, il est resté impecable sur sa ligne, notamment devant Calvin Stengs (86’), permettant à son équipe de continuer à espérer une égalisation. Il termine la rencontre avec 6 arrêts dont 5 sur des tirs de l’intérieur du rectangle.

Défensseur droit - Bart Niewkoop (Union-Saint-Gilloise)