Petra De Sutter: «Je m’interroge sur la relation étroite entre Paul Magnette et bpost»

Alors que la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), s’explique actuellement devant les députés à la Chambre des représentants, elle a déjà annoncé ce matin que les deux experts détachés au sein de son cabinet qui s'occupaient des contacts avec bpost, mais qui étaient également toujours employés par bpost, retourneront dans l'entreprise publique. Elle souhaite mettre un terme au détachement d'employés de toutes les entreprises publiques cotées en bourse.

« Je reste sur mes positions et je vais me défendre contre les insinuations divulguées par vengeance », a déclaré Mme De Sutter en entrant dans la salle. « Il est évident qu'en l'état actuel des connaissances, je ne détacherais plus d'employés de bpost ».