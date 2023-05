Testachats dévoile la liste des produits qu’il est préférable d’acheter en Belgique

La Belgique se situe dans le peloton de tête des pays connaissant l’inflation la plus élevée. Dans ce contexte, certaines personnes préfèrent faire leurs courses à l’étranger. Cela est-il réellement plus intéressant ? Pour répondre à cette question, Testachats a constitué un panier de 162 produits de base et a comparé leurs prix moyens en Belgique, France, Pays-Bas et Luxembourg.

Selon Testachats, il est possible d’économiser 9 % sur son panier hebdomadaire. Cela peut monter jusqu’à 19 % si l’on achète des marques internationales. Toutefois, certains produits restent moins chers en Belgique. « De manière générale, la France est moins chère sur les 162 produits que nous avons analysés par rapport au Luxembourg, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Belgique. Mais, toutes vos courses ne sont pas bonnes à effectuer à l’étranger parce que nous restons compétitifs sur un large éventail de produits, en particulier les produits premier prix qui sont 7 % moins chers qu’en France » explique Julie Frère, porte-parole de Testachats.