Instabilité bancaire: «L’Europe est vulnérable», juge le chef économiste du FMI

Après la faillite de plusieurs banques régionales américaines ces derniers mois, le chef économiste du Fonds monétaire international (FMI) a jugé mardi l’Europe « vulnérable », bien que ses banques semblent « solides ».

« L’Europe est vulnérable parce que l’union bancaire n’est pas terminée », a estimé Pierre-Olivier Gourinchas à Paris lors d’une rencontre organisée par l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef).

« On n’a pas encore d’union des dépôts : ça veut dire que la France est responsable de ses propres banques, l’Allemagne est responsable de ses propres banques s’il y a un choc en terme de garantie des dépôts », a expliqué M. Gourinchas.

Or « on est en droit de se poser des questions sur la capacité des pays (européens, NDLR) à prendre en charge leurs propres banques si jamais il y avait un choc bancaire important », comme les autorités américaines l’ont fait après les faillites de la Silicon Valley Bank, de Signature Bank ou de First Republic.