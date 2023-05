Bpost: des libraires veulent obtenir des indemnités

Des libraires veulent obtenir des dommages et intérêts à la suite des irrégularités mises au jour autour du contrat de distribution des journaux par bpost. L’organisation sectorielle flamande Perstablo monte un dossier en ce sens, a-t-elle annoncé mardi.

Bpost, dont la moitié du capital est aux mains de l’Etat belge, est soupçonné d’ententes illégales et de faux en écriture dans le cadre du marché de la distribution des journaux et périodiques. En octobre dernier, l’entreprise avait révélé avoir effectué un «examen de conformité» concernant sa concession pour la distribution des journaux, examen qui aurait révélé de possibles malversations autour de ce contrat, sous la forme de collusion entre bpost et des éditeurs. L’affaire a notamment débouché sur la démission en décembre de l’ancien CEO, Dirk Tirez.

L’organisation de libraires Perstablo suit ces développements de près, elle qui dénonce depuis des années les subsides publics accordés pour la distribution des journaux et périodiques. Ces subsides sont qualifiés de «concurrence déloyale» qui «lèse économiquement» les librairies.