Adèle Haenel arrête le cinéma et politise son choix

J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma. » Adèle Haenel se lève et se barre. Définitivement. Dans une lettre publiée par Télérama, l’ex-actrice française, vue dans 120 Battements par minute, La Fille inconnue et Portrait de la jeune fille en feu, annonce prendre ses distances avec le monde du cinéma. Et de le politiser « pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels, et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est », dit-elle dans la lettre. « Disons-le clairement : alors que la biodiversité s’effondre, que la militarisation de l’Europe s’emballe, que la faim et la misère ne cessent de se répandre, quelle est cette obsession du monde du cinéma – collégialement réuni aux César, en promotion pour ses films – de vouloir rester « léger » ? De ne surtout parler de « rien ». »

« Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier : vous avez l’argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m’aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde. »

Un engagement politique profond

Une décision qui répond à un engagement politique profond qui avait déjà marqué les esprits en février 2020, lorsqu’Adèle Haenel avait quitté la cérémonie des César pour dénoncer le sacre de Roman Polanski. Une poignée de mois après avoir accusé le réalisateur Christophe Ruggia d’« attouchements » et de « harcèlement sexuel » lorsqu’elle était âgée de 12 à 15 ans dans une enquête réalisée par Mediapart.

Un cheminement qui a conduit la jeune femme de 34 ans, issue d’une famille de classe moyenne, à prendre position régulièrement. Ces dernières semaines, elle a ainsi été vue aux côtés des grévistes de la raffinerie de Gronfreville-l’Orcher.

Si elle s’éloigne du cinéma, Adèle Haenel ne s’éloigne pas tout à fait du champ artistique. Télérama, qui lui consacre un long portrait, indique qu’elle explore désormais les champs chorégraphique et théâtral.