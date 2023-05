«Beau is afraid»: c’est l’enfer, Ari!

D’Ari Aster, avec Joaquin Phoenix, Parker Posey, Patti LuPone, Armen Nahapetian, 179 mn.

Que le travail d’Ari Aster (Hereditary en 2018, Midsommar en 2019) ne laisse personne indifférent ne date pas d’hier. Et qu’il décortique à sa façon les relations familiales non plus : The strange thing about the Johnsons, son deuxième court-métrage, réalisé celui-là en 2011 en guise de travail de fin d’études, évoque sans détour l’inceste au sein d’une famille afro-américaine où c’est le fils qui finit par violer ce père qu’il dit aimer par-dessus tout.