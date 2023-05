«Renfield»: rev’là Vlad!

Les corps explosent, on éventre et on démembre à tour de bras, mais on rit surtout beaucoup.

De Chris McKay, avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, 93 mn.

Le mythe de Dracula et le roman de Bram Stoker n’ont pas fini d’inspirer le cinéma. Tenez, André Øvredal (The troll hunter, Scary stories to tell in the dark, ...) bosse même ces temps-ci pour le compte d’Universal sur The last voyage of the Demeter, une adaptation d’un chapitre du bouquin (The captain’s log, à propos du transport du vampire de la Transylvanie à Londres) !