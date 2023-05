«Le cours de la vie» est un jeu de caméras

De Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Henon, 90 mn.

Noémie et Vincent s’aimaient. Pourtant, elle est partie. Quitter avant d’être quittée ? Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve ? Vincent n’a pas compris, a fait sa vie avec une autre, a eu deux enfants, mais est resté quelque part bloqué sur ce premier amour brutalement interrompu. Tout cela, on le comprend quand Noémie, devenue scénariste expérimentée, vient donner une masterclass dans l’école de cinéma où Vincent est directeur. Retrouvailles touchantes et maladroites alors qu’en surimpression, la fiction se mêle à la vie. Noémie se raconte à travers les scénarios qu’elle a écrits et l’intime envahit peu à peu l’auditoire. En parallèle, les étudiants eux aussi mêlent vécus et imaginaire tout en étant en apprentissage de récits à raconter.