«Saules aveugles, femme endormie»: un conte délicat et plein d’espoir

Film d’animation de Pierre Földes, 105 mn.

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement de terre, et à redonner un sens à leurs vies. Faisant siennes six nouvelles de Haruki Murakami, les transformant en un récit où les histoires s’entremêlent, Pierre Földes livre avec Saules aveugles, femme endormie un conte à la fois triste, délicat et plein d’espoir.