Colm Bairéad, réalisateur de «The Quiet Girl»: «Nous sommes tous le produit de notre enfance»

Nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, The Quiet Girl est l’adaptation de Foster, une nouvelle de Claire Keegan. Un livre que le réalisateur Colm Bairéad a découvert en 2018. Et qu’il a choisi d’adapter pour réaliser son premier long-métrage. Une proposition forte, délicate et sensible, dont les dialogues sont principalement en irlandais.

Comment en êtes-vous venu au livre de Claire Keegan ?