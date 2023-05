Les agents de gardiennage dans les lieux de fête seront mieux formés face au harcèlement sexuel

La vague « Balance ton bar » a incité une série de victimes à dénoncer des agressions sexuelles commises dans des bars et établissements de nuit, mais il ne s’agirait là, soulignent les députés qui portent ce projet de loi, « que de la face visible de l’iceberg ». Ils rappellent que selon Amnesty international (sondage 2020), une femme sur cinq est victime de violences sexuelles au cours de sa vie. Le gouvernement a initié, en début de législature, un plan d’action national de lutte contre la violence de genre basé sur sept piliers, dont le fait de « mener une politique intégrée réunissant l’ensemble des secteurs et la société civile afin d’agir ensemble contre les violences de genre. » Et parmi cette société civile, les agents de gardiennage en milieu de sorties sont particulièrement concernés : « Ils doivent être vus par les victimes comme des alliés, et être un maillon de la chaîne de prévention », estime la députée PS Chanelle Bonaventure.