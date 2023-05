Pierre Földes, auteur de «Saules aveugles, femme endormie»: «Pour adapter Murakami, je me suis beaucoup fié à mon instinct»

Primé à Anima et à Annecy, « Saules aveugles, femme endormie », premier long-métrage d’animation de Pierre Földes, est une pépite brute d’animation. Entre réalité, fiction et réflexion sur la vie.

Musicien, peintre, compositeur, réalisateur : Pierre Földes est du genre inclassable. Lorsqu’on lui demande de se présenter en quelques mots, il dit simplement qu’il est « un artiste, c’est tout », lançant au passage un grand sourire. « De ma plus tendre enfance, je me rappelle parler avec mon père, qui était artiste (Peter Földes, pionnier de l’animation par ordinateur, qui reçut le César du court-métrage d’animation pour Rêve en 1978, NDLR). À propos de mes frères et moi, il employait une formule formidable : “J’aurais tant aimé que l’un de vous soit médecin.” Parce que son père était médecin. Si on pense à cette formule, “j’aurais tant aimé”, tu ne peux pas faire mieux pour que cette possibilité soit annulée ! Ça voulait dire que, déjà à 5 ans, ça ne serait pas le cas. »