Etienne Daho, «Tirer la nuit sur les étoiles»

Universal Music Sortie ce vendredi 12.

Étienne a retrouvé ses fidèles Jean-Louis Pierot, le duo Unloved, Doriand, Calypso Valois et de nouveaux collaborateurs pour un disque qui lui ressemble beaucoup. On retrouve Vanessa Paradis sur la plage titulaire et beaucoup de douceur avec Boyfriend, Comme deux amants, Les derniers jours de pluies, Respire, Le Phare et 30 décembre. Entre cordes, chœurs et électro, Daho avance et innove en restant attaché à son style particulier. Plus romantique et apaisé que jamais, il nous livre ici une symphonie moderne en phase avec le monde d’aujourd’hui, toujours ivre d’intensité et d’excitation…