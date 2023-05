«Être chanteur et être dans ma vie d’Étienne, c’est la même chose pour moi»

On se rend compte à quel point vous n’arrêtez jamais. Quand ce n’est pas la tournée ou l’enregistrement d’un disque, c’est une expo à laquelle vous collaborez…

En plus d’une collection de vêtements pour Saint-James, il y a eu cet énorme bouquin qui s’appelle A Secret Book… Je sais, je sais. C’est subliminal. C’est comme si j’étais trois personnes. J’aime beaucoup les vacances, j’en ai d’ailleurs besoin, mais il y a toujours des projets qui sont tellement excitants que je me dis que si la vie me propose des choses, c’est que je suis capable de le faire. Donc j’y vais… Mais je passe aussi mon temps à dire non. Je dis oui à très peu de choses car je veux les faire bien. . Ça compte quand tu t’engages, que tu dis oui…