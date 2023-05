L’élégance pop à la française

Depuis son apparition, à Rennes, au début des années 80, Étienne Daho n’a jamais déçu. Après avoir participé à une véritable scène rock en compagnie du groupe local Marquis de Sade et des Parisiens de Stinky Toys (Jacno et Elli Medeiros) dont il organise le concert breton, Daho va grandir avec les Transes de Rennes pour publier en 1981 son premier album, Mythomane. Deux ans plus tard, La Notte La Notte (avec Week-end à Rome et Le grand sommeil) vont le faire connaître de tous, avant Tombé pour la France, Pop Satori et et Pour nos vies martiennes, ses trois albums des années 80 qui vont l’installer définitivement comme le « parrain de la pop française ». Car Étienne, depuis toujours, c’est la pop british et américaine qu’il écoute, Syd Barrett et tout le mouvement psychédélique ayant sur lui une influence durable.