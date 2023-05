Etienne Daho: «Mes chansons sont contaminées par le monde dans lequel je vis»

Il espère pouvoir venir à Bruxelles mais pas dans l’immédiat. Comme son disque sort ce vendredi, on accepte une discussion téléphonique avec celui qu’on suit depuis le début. « T’es toujours là ? On a commencé en même temps, je crois », nous lance-t-il sur le ton de la boutade. Et c’est reparti pour remonter le temps en sa compagnie et surtout parler de ce disque qui lui ressemble tant…

Six ans après « Blitz », vous revenez avec un disque très différent…

Oui mais en même temps tous mes albums sont différents les uns des autres. Il y a toujours l’envie de faire complètement autre chose. Curieusement, maintenant que celui-ci va sortir, j’ai toujours des chansons de Blitz dans la tête. Je ne sais pas pourquoi…